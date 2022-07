Urlo torna con il nuovo singolo 'Picchio'

Michele Mastriani, in arte Urlo, torna con il suo nuovo singolo “Picchio” dopo Giovane Sopravvissuto e Compromesso i primi due brani all’interno della scuderia Beat Sound. Urlo, artista veronese di 21 anni ha talento da vendere ed i suoi testi rispecchiano il suo vissuto e la sua visione del mondo della musica e non solo. Torna dopo un ottimo riscontro dei primi due singoli, Giovane Sopravvissuto e Compromesso, con un brano diverso.

“Picchio”, tratta vari temi che possono sicuramente essere compresi da qualsiasi giovane italiano. Una lotta continua contro le scelte prese dalla massa, trattando temi come droghe, social network e dimostrando odio verso chi tratta la musica con superficialità. Un brano contornato da una classica autocelebrazione (tipica del rap) con un continuo ricalco di quanto per Urlo sia importante e fondamentale esprimersi con i testi.

Anche questo brano è stato prodotto da Beppe Stanco (BS) ed è accompagnato da un videoclip di grosso impatto visivo. Diretto da Francesco Cosenza, parte con l’artista che gusta in modo totalmente ingordo un ottimo spaghetto al pomodoro per finire in una fabbrica con un martello spaccapietre distruggendo un pc.