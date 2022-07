Dl Aiuti, Conte: “M5S non voterà la fiducia”

ROMA - Dopo una riunione fiume del Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle, il leader Giuseppe Conte annuncia in diretta streaming la decisione di non partecipare domani al voto sul decreto Aiuti al Senato, sui cui il governo ha posto la fiducia. La comunicazione è avvenuta durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati alla Camera."Non possiamo che agire con coerenza, e quindi domani non parteciperemo al voto", ha detto Conte durante l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati alla Camera, ha annunciato che il suo partito non voterà la fiducia al governo sul decreto Aiuti al Senato, come già successo a Montecitorio. "Oggi chi si strappa le vesti, attribuendo giudizi di irresponsabilità deve guardare al suo cortile e interrogarsi se è stato lui o loro responsabili di questa situazione", ha commentato ancora Conte, che al governo chiede "un cambio di passo nell'interesse dei cittadini"."La realtà ci consegna uno scenario cambiato. Abbiamo chiesto un cambio passo, ieri Draghi ha convocato un tavolo con le parti sociali per affrontare questioni per urgenti alla luce del nostro documento: precariato, salario minimo, sostegno a famiglie e imprese. Draghi ha annunciato un corposo intervento, nuovi aiuti da parte del governo, che si deve al Movimento 5 stelle. Questo conferma che gli aiuti sin qui stanziati, 33 miliardi, sono una soluzione ma non sono sufficienti", ha dichiarato poi Conte.