Regno Unito: in ultime 72 ore pochi progressi forze russe in Donbass

“Nonostante i colloqui del 13 luglio 2022 tra le delegazioni di Ucraina, Russia, Turchia e ONU sulle esportazioni di grano e i recenti scambi di prigionieri negoziati con successo, le prospettive di colloqui più ampi per porre fine al conflitto rimangono basse”, rileva inoltre l’aggiornamento di intelligence.

LONDRA - “Nel Donbass le forze russe continuano a condurre attacchi di artiglieria su un ampio fronte seguiti, in alcune aree, da assalti di sondaggio da parte di piccole compagnie e plotoni, pur non avendo ottenuto progressi territoriali significativi nelle ultime 72 ore, e rischiando di perdere lo slancio accumulato dopo la conquista di Lysychansk”. Lo rende noto il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence su Twitter.“I veicoli, le armi e le tattiche di epoca sovietica utilizzate dalle forze russe, ormai obsolete, non si prestano a un rapido recupero o a uno slancio, a meno che non vengano utilizzate in massa, cosa che la Russia non è attualmente in grado di fare”, si apprende nell’aggiornamento.