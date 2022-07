Backstreet Boys: dal 14 ottobre uscirà il primo album di Natale "A Very Backstreet Christmas"

(Ansa)

Grandi novità nel panorama musicale internazionale: i Backstreet Boys hanno, infatti, annunciato l'uscita del loro primo album di Natale "A Very Backstreet Christmas" (BMG), dal 14 ottobre in CD e digitale e dal 2 dicembre in vinile.





"Sono 30 anni che vogliamo fare un album di Natale e siamo oltremodo entusiasti che stia finalmente accadendo" racconta Howie Dorough "Ci siamo divertiti molto lavorando su alcuni dei nostri classici di Natale preferiti e non vedo l'ora di far parte delle festività natalizie dei nostri fan".

"A Very Backstreet Christmas" conterrà classici delle feste senza tempo come "White Christmas", "Silent Night" e "Have Yourself A Merry Little Christmas" più tre nuove canzoni originali "Natale a New York", "Together" e "Happy Days.". Il disco uscirà in formato CD di 15 tracce con due bonus track "Feliz Navidad" e "It's Christmas Time Again" e in vinile rosso in edizione limitata.

La notizia dell'album di Natale arriva mentre i Backstreet Boys sono attualmente impegnati nelle tappa nordamericana del loro DNA World Tour, che arriverà anche in Italia il 22 ottobre all'Unipol Arena di Bologna.

Per 29 anni i Backstreet Boys hanno pubblicato canzoni pop di grade successo rendendoli una delle pop band più influenti. Con innumerevoli #1, tour da record, numerosi premi e vendite mondiali superiori a 130 milioni, i BSB sono stati riconosciuti come la boy band più venduta della storia. All'inizio del 2019, i BSB hanno pubblicato "DNA" (RCA Records) il loro decimo album in studio nominato ai GRAMMY. L'album ha debuttato al numero 1 e contiene la hit , entrata nella Top 10, "Don't Go Breaking My Heart".