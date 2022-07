La Piadineria è la regina del Fast Casual Food

Fondata nel 1994, La Piadineria è la più importante catena fast casual food del mercato italiano, una tra le poche catene che hanno saputo sviluppare la loro attività su scala nazionale e iniziare ad affermare il loro modello anche all’estero. La rete La Piadineria conta oggi più di 320 punti vendita collocati nelle più importanti città italiane e 8 sul territorio francese. Fondata nel 1994, La Piadineria è la più importante catena fast casual food del mercato italiano, una tra le poche catene che hanno saputo sviluppare la loro attività su scala nazionale e iniziare ad affermare il loro modello anche all’estero. La rete La Piadineria conta oggi più di 320 punti vendita collocati nelle più importanti città italiane e 8 sul territorio francese.





Qualità espressa e Made in Italy





La formula proposta nei punti vendita a marchio La Piadineria si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (BS).

Le piadine sono cotte e farcite al momento secondo la richiesta del cliente, con ingredienti sempre freschi acquistati da fornitori italiani per garantire la massima qualità del prodotto.





Social e Genz insieme per assaporare un momento - ≠unapiadaperte





C’è Piada per Te è nata per coinvolgere adolescenti e giovani adulti in un progetto che li riguardasse direttamente. Sono tanti i brand che creano delle campagne ad hoc per parlare alla Generazione Z, ma in questo caso si è preferito dare spazio alle loro storie, parlando direttamente con loro di quelli che sono i temi comuni e fondamentali per la GenZ: genere e parità; body positivity; social; scuola e socialità.

Da qui l’idea di coinvolgere dei creator provenienti dal mondo social (Tik tok e Instagram), rendendoli mediatori di un rapporto, di un sentimento o di una semplice situazione quotidiana.

Uno dei concorrenti è stato Ivano, il van brandizzato La Piadineria che ha reso veloci gli spostamenti dei ragazzi tra le varie città limitrofe di Milano, sede operativa del format. Racconti di storie, di tanti perché, di amicizia e di amore sono stati consacrati con una piadina che è andata a sugellare la condivisione ritrovata.

Una campagna social che ha lasciato il segno con 19.3 Milioni di visualizzazioni e 60k di utenti che nelle ultime settimane si sono appassionati a queste storie itineranti e dal lieto fine.