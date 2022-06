SANT'ANDREA IN BAGNOLO (FC) - L'incidente è avvenuto a Sant'Andrea in Bagnolo. I| ragazzino, che frequentava le scuole medie, stava guidando un muletto nei pressi dell'azienda di famiglia quando, dopo pochi metri, il mezzo si è ribaltato. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Immediati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che costatare la morte del bambino.