Incidente stradale nell'Alessandrino: 4 morti

ALESSANDRIA - Un furgone e un camion si sono scontrati in un tratto di superstrada fra due rotonde a Strevi, in provincia di Alessandria. Quattro persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in modo grave.I feriti, entrambi in codice rosso, sono stati trasportati uno all'ospedale di Alessandria e uno a Torino.I due mezzi coinvolti nell'incidente sono entrambi mezzi utilizzati per attività lavorative: il furgone di un girarrosto ("Bellani" l'insegna della azienda con sede a Novi Ligure), che rientrava verso casa dal mercato settimanale di Acqui Terme, e un furgone cassonato di una cooperativa agricola, la Gmp Agri di Acqui Terme, che viaggiava nella direzione opposta.Le vittime sarebbero la persona alla guida del furgone girarrosto e tre operai, tutti di origine straniera, che viaggiavano sull'altro mezzo. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.