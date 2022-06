Caso Ciatti: condannato per omicidio volontario uno degli aggressori

"Ci spaventa un po' che possa scappare", ha aggiunto Ciatti, spiegando che l'uomo ha obbligo di firma ed è senza passaporto, ma per adesso non andrà in carcere.

GIRONA - I fatti risalgono al 2017, quando il ragazzo italiano venne ucciso a Lloret de Mar, in Spagna. Uno dei due imputati è stato giudicato colpevole, assolto l'altro. Sarà ora il giudice, in un secondo momento, a stabilire l'entità della pena. L'accusa ha chiesto 24 anni di condanna e 9 di libertà vigilata avanzata. Assolto, invece, l'amico di Bissoultanov, Movsar Magomadov."Ci siamo tolti un peso, ma non siamo ancora soddisfatti": è il commento di Luigi Ciatti all'ANSA dopo il verdetto di condanna emesso in Spagna per Rassoul Bissoultanov, il killer di suo figlio Niccolò.