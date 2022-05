Caos allo Stade de France prima di Real Madrid-Liverpool: 68 arresti e 238 feriti

(via Uefa Champions League fb)





"Accolgo con favore la decisione della Uefa di cambiare la sede della finale come messaggio importante e altamente simbolico che l'Europa sta con l'Ucraina. I nostri veri campioni quest'anno sono gli ucraini che lottano per i nostri valori. Il calcio europeo è una grande storia di successo europea e il Parlamento europeo è un campione di sport basato sui valori, basato sulla solidarietà, sul lavoro di squadra e sul rispetto", ha aggiunto.

PARIGI - Caos allo Stade de France prima della finalissima di Champions Real Madrid-Liverpool. Gli agenti della polizia di Parigi hanno eseguito 68 arresti nei pressi dello Stade de France e delle fan zone, in merito gli incidenti che hanno segnato lo svolgimento del match vinto dai blancos per 1 a 0 con gol di Vinicius. A renderlo noto la Prefettura della capitale francese, aggiungendo che 238 persone sono state soccorse per ferite lievi e che il bilancio è ancora "provvisorio"."Prima del match - spiega la polizia francese -, molti tifosi senza biglietto per la partita o possessori di biglietti contraffatti hanno interrotto l'accesso allo Stade de France, a livello del perimetro di sicurezza esterno. Esercitando una forte pressione per entrare nel recinto, questi tifosi hanno ritardato l'accesso agli spettatori con i biglietti. Approfittando di questa azione, un certo numero di persone è riuscito a varcare i cancelli a protezione del recinto dello stadio"."La finale di Champions League è particolarmente significativa quest'anno in quanto, in solidarietà con l'Ucraina, si terrà a Parigi invece che a San Pietroburgo come inizialmente previsto. Ciò dimostra la forte unità, determinazione e sostegno dei paesi europei e del calcio europeo con l'Ucraina e il suo popolo, che stanno subendo un'aggressione ingiustificata e illegale da parte della Russia". Così la presidente del Parlamento Ue, sugli spalti dello Stade de France per la finale Liverpool-Real Madrid.