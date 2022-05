Ucraina, truppe russe avanzano nel Donbass

KIEV - Le truppe di Mosca avanzano nel Donbass e prendono di mira anche città nel Sud del Paese. Il presidente francesee il cancelliere tedescohanno chiesto adi intavolare "negoziati diretti e seri" con, ma il Cremlino si è limitato a dire che "la Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Ucraina".Intanto, il presidente russoapre al dialogo con Kiev. Nella stessa telefonata con Macron e Scholz il presidente russo ha detto che è pronto a facilitare soluzioni per l'esportazione senza ostacoli del grano, incluso quello ucraino, dai porti sul Mar Nero, infestato da mine e presidiato da navi e sottomarini russi.L'Ue sta valutando di lanciare una missione per scortare le navi di grano: la possibilità sarà esaminata nel vertice di lunedì a Bruxelles."Lavoriamo tutti i giorni per rafforzare la nostra difesa, a partire dalla fornitura armi. Naturalmente molto dipende dai nostri partner, da quanto sono pronti a fornire all'Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. E io mi aspetto buone notizie a riguardo già la prossima settimana", annunciasu Telegram."Finora ci sono stati dati così tanti missili Harpoon che possiamo affondare l'intera flotta (russa, ndr) del mar Nero". A dichiararlo il portavoce dell'amministrazione militare di Odessacitato dall'agenzia Unian. Nei giorni scorsi il ministero della Difesa ucraino aveva annunciato l'arrivo dei missili anti nave Harpoon forniti da Danimarca, Regno Unito e Olanda e obici semoventi M109 da 155 mm.In Italia si registra il nuovo botta e risposta trasull'ipotesi di una missione in Russia del leader della Lega.