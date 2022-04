Un prete di una parrocchia laziale arrestato con l'accusa di pedofilia

ROMA - E' accaduto in un piccolo Comune in provincia di Roma. Si tratta di un missonario quarantenne che fa parte della Congregazione di Gesùe Maria, arrivato dalla Colombia e attualmente in Italia. La denuncia è partita dai genitori di due bambini il dicembre scorso.Il prelato è accusato di aver molestato i due ragazzi all’esterno della parrocchia ed e’ ora in carcere, in attesa di poter spiegare ai magistrati la sua versione dei fatti: sarà ascoltato nei prossimi giorni. La notizia dell’arresto a scosso la comunità di Carpineto. “Conosco il sacerdote - dice il vescovo di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa - ho saputo la notizia dalle forze dell’ordine, la famiglia si è rivolta alla magistratura ordinaria: secondo me si è trattato di una grandissima imprudenza, non credo che si sia altro. Abbiamo fiducia della giustizia e aspettiamo che faccia il suo corso”.