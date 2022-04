Alla Via Crucis del Papa ucraina e russa portano insieme la croce





"Si tratta di un cambiamento previsto, che limita il testo al minimo per affidarsi al silenzio e alla preghiera", spiega il portavoce vaticano Matteo Bruni. Le polemiche della vigilia avevano riguardato non solo la presenza di una ucraina e una russa ma anche il testo della meditazione che era stato previsto.

ROMA - Nonostante le polemiche che avevano preceduto l'evento, una donna ucraina e una russa, entrambe infermiere a Roma, hanno retto insieme la croce in corrispondenza della XIII stazione. Il testo della meditazione però è stato modificato: "Di fronte alla morte il silenzio è più eloquente delle parole. Sostiamo pertanto in un silenzio orante e ciascuno nel cuore preghi per la pace nel mondo."