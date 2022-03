Ucraina, Mosca: "Mariupol completamente circondata"

MOSCA - La città di Mariupol è completamente bloccata e circondata dalle forze russe. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass, secondo cui "tutti i ponti sono stati distrutti e le strade minate dai nazionalisti".Sono quasi 1.600 le persone uccise nella città ucraina dall'inizio dell'invasione. Ad annunciarlo il municipio cittadino sul proprio profilo Telegram: "1.582 pacifici residenti di Mariupol sono stati uccisi dalle forze di occupazione russe in 12 giorni di blocco della città e bombardamenti spietati dei quartieri residenziali. Ogni occupante - si legge - brucerà all'inferno. Non dimenticheremo e non perdoneremo mai questo crimine contro l'umanità, contro l'Ucraina, contro Mariupol".