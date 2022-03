Incendio a Milano: grave il nipote di Diana Bracco

MILANO - Rogo in uno stabile di via della Spiga, nel centro del capoluogo lombardo. Tomaso Renoldi Bracco, membro del Consiglio di indirizzo dell'omonima Fondazione, ha riportato gravi ustioni ed é stato trasportato al Niguarda in codice rosso per intossicazione.L’arrivo dei vigili del fuoco e le difficoltose operazioni di soccorso all’uomo svenuto nella trappola incandescente, trasportato in arresto cardiaco all’esterno dell’abitazione con un’autoscala. Provvidenziali le manovre salvavita dei sanitari di Areu e il ricovero d’urgenza in ospedale.Evacuata anche una scuola vicina.