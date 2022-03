E' morto Taylor Hawkins

Il batterista dei Foo Fighters è scomparso all'età di 50 anni. A comunicare la notizia è stata la rock band americana sui social. Il gruppo si trovava a Bogotá, in Colombia, per suonare al Festival Estéreo Picnic.Al momento non ci sono dettagli sulle cause del decesso. Auto della polizia, un'ambulanza e fan si sono radunati fuori da un hotel nel nord di Bogotà, dove dovrebbe trovarsi Hawkins."Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre", si legge sull'account Twitter ufficiale della band. "I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia", continua il messaggio.