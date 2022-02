Sara J Jones torna in radio con il nuovo singolo “Waterproof”

Penna sensibile e camaleontica, vocalità incisiva fortemente pop intrisa di sfumature soul, attitudine fresca e presenza scenica originale e frizzante, sono i tratti distintivi di Sara J Jones, che torna in radio e nei digital store con “Waterproof”, il suo nuovo singolo scritto a quattro mani con Marco Conte.

Un autoritratto vivido e acceso di chi racconta ogni nuance della propria anima senza filtri, illuminando le ombre del giudizio e del timore di essere etichettati perché consapevoli di ciò che si è e di ciò che si desidera: una coscienza della parte più intima di sé e delle potenzialità e delle inclinazioni che la caratterizzano, acquista con l’esperienza, che si riflette in uno specchio autorale allegro e vivace, ma al contempo riflessivo e ricco di spunti per costruire una quotidianità in cui si diventa totalmente protagonisti di azioni e scelte.

In una riuscitissima ed iconica analogia con la propria personalità, l’artista si definisce in un brano di rinascita e rivalsa, volto ad incoraggiare l’ascoltatore, attraverso un incredibile mix di leggerezza, autoironia e sano amor proprio - reso in musica dall’abilità creativa di Andrea Cattaldo (Phaser Studios) -, a proteggersi dalle intemperie della vita - «cuore impermeabile, meteo imprevedibile» -, concedendo così spazio e cuore soltanto a chi è in grado di coglierne il reale valore, silenziando relazioni tossiche, amori utopici e frequentazioni ambigue che, con lo scorrere del tempo, inaridiscono l’anima - «visualizzo, chiudo l'app, silenzio del Sahara» - per diventare artefici di una routine in cui «le lancette scorrono ma il watch è waterproof».

Un parallelismo, quello tra il temperamento personale, forgiato dalle perturbazioni della vita, e l’impermeabilità dei materiali, che riconferma la finezza compositiva della cantautrice meneghina, accompagnandoci in un viaggio interiore illuminante e cristallino, in grado di condurci al traguardo della consapevolezza, perché è soltanto attraversando nubifragi e temporali che si acquisisce la capacità di rendersi idrofughi a tutto ciò che ci scuote e ci pervade di negative vibes.

Ed è proprio in quest’ottica di autodeterminazione che si inserisce “Waterproof”, esortando ciascuno di noi a proteggersi dagli stimoli negativi sociali «cascate del Niagara, resiste il mio mascara», convertendo i rapporti deleteri «trasformo la paura che mi hai passato tu» in una nuova versione di sé, totalmente libera di esprimersi nella sua vera essenza.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, in uscita venerdì 18 Febbraio e disponibile in anteprima nazionale dal giorno precedente, diretto dall'attento sguardo di Fabrizio Vinci e girato tra gli incantevoli scorci del capoluogo lombardo ed il Multiset Studio Amperè.

Carismatica, intensa e dotata di una caratura vocale istantaneamente riconoscibile, Sara J Jones intreccia l’immaginario pop alle sue esperienze dirette e personali, regalando al pubblico brani autentici ed immediati, in cui identificarsi per comprendersi e migliorarsi giorno dopo giorno.

Sara J Jones, pseudonimo di Sara Libranti, è un’artista milanese classe 1994. Cantante, autrice, content creator, influencer ed imprenditrice, muove i primi passi nel mondo della musica in tenera età, partecipando a numerosi concorsi canori. Esploratrice per nascita, studia Musical, Tecniche Teatrali e Danza, calcando grandi palchi come quello del Teatro Nazionale di Napoli, impreziosendo così l’eclettismo della sua Arte. Nel 2015 pubblica “The Queen of the Night”, la sua prima release che le consente di farsi conoscere ed apprezzare da pubblico e critica e di dar vita all’EP “Eterno” (2016). Dopo una pausa dalla scena che le ha consentito di maturare personalmente e professionalmente, Sara J Jones torna nei digital store nel 2022 con “Waterproof”, un brano, scritto a quattro mani con Marco Conte e prodotto dall’abilità creativa di Andrea Cattaldo (Phaser Studios), che evidenzia la poliedricità della sua anima autorale e interpretativa, raccontando, tra ironia, leggerezza e riflessioni, l’essenzialità di concedere spazio, tempo e cuore soltanto a chi si dimostra meritevole delle nostre attenzioni, imparando il sano amor proprio e dirigendo in prima persona il flusso delle nostre esistenze. Capelli rossi, sguardo vivace, energia esplosiva e sorriso inconfondibile, sono i tratti distintivi della sua personalità che, uniti ad una vocalità fortemente pop intrisa di sfumature soul, ad una penna sensibile e camaleontica e ad un’attitudine fresca e frizzante, delineano l’essenza del suo percorso artistico.