Russia: Ucraina, già iniziata guerra ibrida con allarmi bomba e attacchi hacker

Da quando la Russia ha invaso alcune parti dell'Ucraina nel 2014, ha impiegato una varietà di tattiche per cercare di intaccare le risorse e la volontà di combattere del Paese. Il Cremlino può aumentare il livello dei combattimenti nell'Ucraina orientale attraverso i separatisti che controlla nell'area, uccidendo soldati ucraini e distruggendo la vita quotidiana vicino alla linea del fronte. Un aumento dei combattimenti potrebbe fornire al Cremlino un pretesto per inviare il suo Esercito più in profondità in Ucraina, come ha fatto in Georgia nel 2008. Gli sforzi di destabilizzazione russi dal 2014 hanno avuto risultati contrastanti. Il sostegno dell'Ucraina all'adesione all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) e all'Unione europea è cresciuto fino a raggiungere la metà della popolazione. L'economia ucraina non è crollata e il commercio si è spostato dalla Russia all'Ue e altrove. Il Governo ucraino ha rafforzato le difese informatiche e chiuso le stazioni televisive che ha definito canali di propaganda.



Tuttavia, permangono punti deboli e la Russia indaga. L'Ucraina è uno dei Paesi più poveri d'Europa e ha un'economia vulnerabile. La mobilitazione dell'Esercito russo ha portato gli investitori a congelare i progetti e ritirare denaro dal Paese e la valuta nazionale, la grivna, si è indebolita ma non si è ancora scatenato il panico. La Russia ha annunciato giovedì l'avvio delle esercitazioni navali nel Mar Nero che avrebbero portato alla chiusura delle zone d'acqua lungo la costa meridionale dell'Ucraina, inibendo il traffico verso i porti chiave per le esportazioni. Il ministero degli Esteri ucraino si è lamentato delle conseguenze economiche delle chiusure, definendole parte della "guerra ibrida" della Russia. "La guerra economica della Russia contro l'Ucraina continua", ha affermato su Twitter l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev.



La Russia ha da tempo limitato il traffico marittimo nel Mar d'Azov attraverso lo stretto di Kerch, dando vita a ciò che secondo l'Ucraina equivale a un blocco parziale dei porti, compreso il polo industriale di Mariupol. "Vogliono strozzare la nostra economia", ha detto Danilov. L'Ucraina si è protetta contro alcune delle tattiche di Mosca. Ha disattivato i canali statali russi nel 2014, dicendo che stavano diffondendo disinformazione volta a far fermentare la discordia.



Dopo che il Regno Unito ha identificato un legislatore ucraino e proprietario di un canale televisivo, Yevhen Murayev, come un potenziale leader fantoccio che potrebbe essere stato installato dai russi, i manifestanti ucraini hanno manifestato davanti agli uffici del suo canale a Kiev e ne hanno chiesto la chiusura. Murayev ha negato il coinvolgimento in un complotto del genere.



Kiev ha rafforzato le sue difese informatiche dopo una serie di attacchi, anche con l'addestramento agli "hackathon" organizzati dall'Ue e dalla Nato. Gli attacchi informatici nel 2015 e nel 2016 hanno temporaneamente interrotto le reti elettriche a Ivano-Frankovsk, nell'Ucraina occidentale, e a Kiev. Un attacco malware nel 2017 ha colpito un'azienda su 10 a livello nazionale con l'obiettivo di paralizzare l'economia, secondo Viktor Zhora, vice capo del Servizio statale di comunicazione speciale e protezione delle informazioni dell'Ucraina. Un attacco informatico il mese scorso, per cui le autorità hanno accusato la Russia e la Bielorussia, ha messo fuori uso diverse decine di siti Web governativi. Zhora ha affermato che le autorità ucraine hanno sventato un attacco più grave che mirava ad accedere al registro statale, un set di dati su aziende e singoli imprenditori. "Il piano era di destabilizzare e creare caos", ha detto.



Un'altra nuova tattica, secondo le autorità ucraine, sono le minacce di bombe. La polizia ucraina ha affermato che a gennaio sono stati inviati quasi 1.000 messaggi anonimi, per lo più via e-mail, che avvertivano circa minacce di bombe contro quasi 10.000 località, dalle scuole alle infrastrutture critiche.

Le tattiche illustrano come il presidente russo, Vladimir Putin, cerca di mantenere la pressione sull'Ucraina senza arrivare a uno scontro a fuoco che potrebbe provocare sanzioni da parte dell'Occidente. I funzionari ucraini affermano che una campagna di destabilizzazione è più probabile di un'invasione su larga scala. "Il compito numero uno per la Russia è indebolirci dall'interno", ha affermato in una recente intervista Oleksiy Danilov, il principale consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La Russia ha negato di avere piani per invadere o causare danni all'Ucraina e sostiene che l'Occidente stia causando danni all'ex Repubblica sovietica cercando di integrare il Paese nelle sue alleanze.