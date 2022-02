KIEV - Prosegue lo scontro frontale tra esercito russo e ucraino a Kiev. La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in Ucraina "da tutte le direzioni". Ad annunciarlo il portavoce del ministero della Difesa di Mosca.La Russia ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l'invasione.