Morto a 80 anni l'ex presidente Maurizio Zamparini

Per il Palermo acquistò calciatori importanti, Cavani Pastore Amauri e Dybala. E’ stato prima di diventare proprietario e presidente del Palermo, presidente del Venezia. Con i veneti ottenne la promozione in Serie A nel 1998 con l’allenatore Walter Novellino. Per i veneti acquistò un centravanti di grande valore, Alvaro Recoba.

E’ morto a 80 anni di tumore e per le complicazioni legate ad una peritonite all’ Ospedale di Cotignola in provincia di Ravenna Maurizio Zamparini. Fu presidente del Palermo dal 2002 al 2017. Con i rosanero siciliani ottenne le qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League.