Imbarazzo per un video porno apparso durante un convegno al Senato

ROMA - A organizzare il convegno la senatrice del M5s Maria Laura Mantovani. Durante il dibattito, con un centinaio di persone collegate in videoconferenza su Zoom, è partito un filmato a luci rosse. La senatrice ha già denunciato il presunto attacco informatico alla polizia postale."Che cosa è questo?" si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei riquadri, alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel 2021 per la fisica, sono online. Qualcun altro chiede alla regia di intervenire "perché c'è una persona che si è introdotta.... Datemi una mano a estromettere questa persona"."Oggi pomeriggio si è verificato un episodio gravissimo, un vero e proprio attacco verso il quale esprimo assoluto sdegno - spiega la pentastellata in una nota -. Nel corso di un convegno online da me organizzato, e non dal collega senatore Mario Turco come erroneamente riportato su alcune testate, qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico. Ho provveduto a segnalare il tutto alle autorità competenti affinché procedano a individuare il responsabile".