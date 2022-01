ROMA - Fra le accuse rivolte ai 27 arrestasti c'è anche l'associazione per traffico aggravata dal metodo mafioso. Il capo di uno dei due gruppi, in guerra fra loro, avrebbe avuto legami con Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019, per il quale è stato arrestato il presunto killer circa un mese fa. In manette sono finite 27 persone raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare.