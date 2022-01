Cdm: ok altri 10 giorni mascherine all'aperto e discoteche chiuse

ROMA - E' stata stabilita una proroga per altri dieci giorni dell'obbligo di mascherine all'aperto e della chiusura delle discoteche. Si tratta dell'intesa raggiunta in Consiglio dei ministri.Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all'ordinanza per la proroga di mascherine all'aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola.