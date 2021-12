Serie A: l'Inter travolge il Cagliari e vola in vetta

(via Inter fb)

MILANO - Domenica perfetta per i nerazzurri. Dopo il mezzo passo falso del Milan e la clamorosa sconfitta del Napoli con l'Empoli, l'Inter era chiamata a battere i sardi in casa. Gara senza storia, tre punti e primato in classifica solitario.