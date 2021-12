Ravanusa, individuati altri 4 corpi tra le macerie

"Mi ha chiamato il presidente Mattarella e ha espresso il massimo sostegno alla comunità di Ravanusa e il cordoglio per quanto accaduto". Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo.

"Quattro palazzine crollate e tre sventrate, un'area di 10mila metri quadrati investita da una deflagrazione fortissima": così Salvatore Cocina, direttore della protezione Civile regionale, descrive i danni provocati dall'esplosione. La deflagrazione, che è stata sentita anche nei paesi vicini, sarebbe stata causata da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto.





AGRIGENTO - Per tutta la notte i soccorritori hanno scavato alla ricerca dei dispersi nel crollo della palazzina nell'Agrigentino per una fuga di gas dal metanodotto. La procura indaga per disastro e omicidio colposi.