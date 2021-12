La Calabria entra in zona gialla

Secondo i dati contenuti nel monitoraggio settimanale, la Calabria è all'11,8% di occupazione in terapia intensiva (contro la soglia del 10%) e al 16,8% in area medica (contro la soglia del 15%). L'incidenza a 7 giorni per il periodo 3-9 dicembre è 119,0 per 100mila abitanti, sopra la soglia di 50 che consente il tracciamento, ed è in crescita per la terza settimana (99,7 per 100mila abitanti per il periodo 26 novembre-2 dicembre e 69,2 per 100mila abitanti nel periodo 19-25 novembre).



Altri territori potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni, visti i dati relativi a incidenza e occupazione degli ospedali.