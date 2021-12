Italia, è record di tamponi. In arrivo la stretta di Natale

Possibili anche "raccomandazioni" a limitare il numero di persone in casa ed indicazioni per impedire festeggiamenti con assembramenti per l'ultimo dell'anno.

ROMA - E' corsa ai tamponi per gli italiani: sono stati quasi 852 mila (851.865) quelli effettuati nelle ultime 24 ore, mentre si è superata ieri la soglia del milione di green pass scaricati in seguito a test antigenico o molecolare.Intanto il premier Draghi commenta le misure in attesa dei dati epidemiologici più aggiornati e si attesta sulla linea della prudenza: "L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron - spiega il presidente del Consilio - ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi".Tra le possibili novità - il 23 si riuniranno cabina di regia e Consiglio dei ministri per decidere - si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, la mascherina all'aperto, l'allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell'obbligo di vaccinazione.