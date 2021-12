Covid: esclusa la quarantena per i bambini in arrivo in Italia

ROMA - Non è previsto il Green pass per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e quindi chi entra in Italia con i genitori non dovrà fare la quarantena di 5 giorni se i familiari sono vaccinati o guariti dal Covid. A confermarlo all'Ansa fonti di Governo sottolineando che per loro vale quanto disposto nell'ordinanza del ministero della Salute del 22 ottobre.L'articolo 8, richiamato in premessa nella nuova ordinanza, dice che "i minori che accompagnano il genitore non sono tenuti a sottoporsi all''isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione".