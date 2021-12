Covid: Cts valuta mini quarantena per chi ha la terza dose

Al via il vaglio del Cts sulla mini quarantena per chi ha la dose booster o terza dose. Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato per mercoledì 29 dicembre e, in base all'andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull'eventuale accorciamento dei tempi per quei vaccinati con dose booster (o comunque terza dose) che vengono a contatto con persone risultate positive.Una decisione dovrebbe giungere già nei primi giorni di gennaio, quasi sicuramente prima della fine della vacanze di Natale, e la quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni.Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, aveva detto che "la riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità", aveva spiegato a proposito dell'elevato numero di persone in quarantena. "Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati, si sta studiando cosa mettere in campo".