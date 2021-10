Covid, GIMBE: con 3,8 mln di lavoratori non vaccinati rischio caos tamponi

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 6-12 ottobre, conferma tutti i numeri in calo. Sul fronte della campagna vaccinale scendono ancora le somministrazioni (-14,8%) e quasi 2,5 milioni di over 50 sono ancora totalmente scoperti. Terza dose: copertura attuale al 5,1% con notevoli differenze tra Regioni. Lo si legge in una nota della Fondazione.Green pass: oltre 175 mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del green pass e il rischio caos tamponi invitano a a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale.