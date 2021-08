Proseguono le sospensioni degli operatori sanitari non vaccinati

Tuttavia non sempre le cose sono andate nei tempi previsti dal decreto, e molte Regioni sono ancora nella fase delle verifiche e dell’invio dei primi avvisi, come nel caso della medica di Brindisi, in cui l’azienda sanitaria locale aveva iniziato optato per spostarla in un posto di lavoro non a contatto con le persone e con altri operatori, ma non era stato possibile trovare una soluzione, ed era quindi stata decisa la sospensione.

ROMA - Finora nessun tribunale ha accolto i ricorsi del personale sospeso dalle proprie funzioni per la renitenza al vaccino. Per i giudici l'interesse pubblico prevale sul diritto del singolo a rifiutare l'immunizzazione.Per questa ragione non sembrano esserci possibilità di vittoria per le tante altre cause presentate da medici e infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, biologi, psicologi, veterinari, massofisioterapisti non vaccinati che vorrebbero comunque lavorare e ricevere lo stipendio.Le sospensioni degli operatori sanitari non vaccinati erano iniziate dopo l’approvazione del relativo decreto legge lo scorso 1 aprile.In particolare il decreto prevedeva, già nella prima fase di accertamento di mancata vaccinazione, l'esenzione degli operatori da lavori che prevedevano contatti interpersonali o comportavano il rischio di diffusione del contagio. Se ciò non fosse stato possibile, era prevista la sospensione della retribuzione fino al 31 dicembre 2021.