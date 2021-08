I presidi: "Sulla questione Green pass siamo ancora in alto mare"

ROMA - "Sulla questione Green pass siamo in alto mare. Stiamo aspettando indicazioni per capire come bisognerà procedere. Ma se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che si inizi a mezzogiorno". Così all'ANSA Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. "Sembra ci sia un braccio di ferro tra Garante per la privacy e ministero - aggiunge - speriamo si trovi presto una soluzione. Mancano pochi giorni, non possiamo rimanere in questa impasse".Secondo Rusconi, "è una follia burocratica insistere sui controlli quotidiani". "La scuola - dice - è fatta per formare gli studenti. Non possiamo essere accomunati ad albergatori e ristoratori. Altrimenti la scuola abdica al suo ruolo di ente di formazione".