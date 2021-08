Covid, morto Enzo Galli: si era ammalato in India, dov'era per un'adozione





NEW DELHI - A maggio il 45enne fiorentino era rimasto bloccato con la moglie, anche lei positiva, nel Paese asiatico. Per loro si erano mobilitate centinaia di persone. La coppia è riuscita a tornare in Italia con la bimba appena adottata, ma l'uomo non si è mai ripreso dal Covid.Mentre la moglie e la bambina hanno infatti superato l’infezione, per il 45enne è iniziato un vero e proprio calvario con complicazioni varie che oggi lo hanno portato alla morte.