(Foto di Studio Salinas)

Territorio nasce dall'idea di realizzare un'installazione che riunisse in sé l'essenza della realtà Puricelli, la sua origine, i suoi materiali e semilavorati, attraverso una struttura a metà tra un progetto di micro-architettura e un prodotto di design industriale.





Si tratta di un’interpretazione concettuale del territorio e degli elementi paesaggistici che lo caratterizzano: il mare, il cielo e la campagna. Un’installazione che dà vita a un’esperienza sensoriale con le sue forme, colori e textures.





Il Design come espressione del territorio





L’installazione si compone di elementi che, estendendosi nello spazio, danno origine a un viaggio per il Nord Italia, che, partendo dalle Dolomiti, passa per le colline del Prosecco e per le città con le loro peculiarità architettoniche e colori tipici, per arrivare fino a Venezia, Piazza San Marco e il Canal Grande.

L’orografia di ogni area genera linee che prendono le forme di ogni seduta, creando paesaggi immaginari, grazie a un accurato studio delle linee e curve che convertendo l’orografia in concept vanno a definire le differenti altezze delle panche.

Lo studio dei volumi e dell’interazione tra loro è stata fondamentale per ottenere un’armonia lineare. Un viaggio dalle Dolomiti al Canal Grande.

Tutto questo è stato realizzato attraverso una forte matericità che dà vita a forme, colori e texture. Il concept ha l’obiettivo di valorizzare il design all’interno dell’industria dei materiali di cui l’installazione si compone. Creare una magnifica installazione utilizzando gli HPL Puricelli, questa è stata la sfida lanciata e vinta attraverso una stretta collaborazione con il dipartimento tecnico di Puricelli Group per trovare la soluzione tecnica migliore per generare le curve.

Al fine di raggiungere l’obiettivo, utilizzando un sistema di pieghe e tagli tridimensionali, si è riusciti a creare delineare ciascun modulo che costituisce la panca, e poi il set completo.

La vasta gamma di proposte cromatiche e superfici decorative ha permesso di interpretare ogni luogo con texture e colori, arrivando ad ottenere dei pezzi che riescono ad interpretare con precisione il paesaggio.

La proposta può adattarsi a ogni superficie, forma e composizione, dagli spazi interni, come l’installazione per l’evento di Casa Platform, fino a quelli esterni, in quanto presenta un materiale adatto all’outdoors, offrendo una matericità nuova, un design innovativo e d’avanguardia.