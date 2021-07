Covid: 1.534 nuovi casi, 20 vittime

ROMA - Sono 1.534 i positivi al test individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, lunedì erano stati 888. Sono invece 20 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano state 13. Sono 192.543 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati.Lunedì erano stati 73.571. Il tasso di positività è dello 0,8%, in calo rispetto all'1,21% del giorno prima."Siamo ancora dentro una epidemia terribile che ci vede combattere con armi nuove e piu efficaci ma guai ad abbassare la guardia - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al 'W20 Women Rome Summit' -. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta. Siamo però in una fase diversa perché abbiamo l'arma dei vaccini, la piu importante e oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate e dobbiamo continuare con questo ritmo".