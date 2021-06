L'edificio era stato costruito negli anni '80 ed era in fase di ristrutturazione sul tetto, ma non è chiaro se l'intervento sia una causa del crollo, secondo quanto riferito dal sindaco di Surfside, Charles Burkett.

MIAMI - Il bilancio provvisorio è di tre morti. Almeno 35 persone sono state estratte vive dalle macerie, mentre 99 risultano disperse. Le cause del crollo parziale dell'edificio non sono state ancora chiarite.Secondo quanto ha riportato la Cnn, il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha affermato che l'edificio crollato aveva 12 piani e più di 130 appartamenti. "Non c'è ancora alcuna causa ufficiale del crollo", ha detto Cava.