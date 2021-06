Green Pass: quando serve e chi può controllarlo

ROMA - Sono milioni gli italiani che stanno ricevendo in queste ore un sms con le istruzioni per scaricare il certificato. Ecco quando va presentato obbligatoriamente in base al dpcm e anche quali sono le persone autorizzate a controllarlo.In particolare il Dpcm sul Green pass firmato il 17 giugno dal premier Draghi autorizza il controllo del certificato da parte delle forze dell’ordine e dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni. Potrà verificare il certificato anche il personale delle compagnie aeree, marittime o dei trasporti.Il pass verde è necessario per far visita agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali e in tutte quelle strutture che offrono prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.Anche per partecipare al banchetto di un matrimonio servirà il Green pass, anche se il ricevimento si svolge all’aperto.Dal 1° luglio il green pass sarà valido come “Eu digital Covid certificate”, il pass europeo che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, evitando per esempio a chi lo presenta la quarantena obbligatoria.