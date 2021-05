Covid, il bollettino: 93 morti. Prima volta dal 20 ottobre sotto i 100

ROMA - Il bollettino odierno sul Coronavirus recita 5.753 contagiati, 93 morti, 9.603 guariti e 26 terapie intensive in meno. I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 359 in meno rispetto al giorno prima. I tamponi sono stati 202.573. Il tasso di positività è del 2,8%, mentre le dosi di vaccino somministrate in totale sono 27.011.116. È la prima volta dal 20 ottobre che i decessi per Covid scendono sotto quota 100.L'effetto dei vaccini insomma diventa sempre più evidente. I numeri sono in costante miglioramento ed erano mesi che non si registravano meno di cento decessi legati al Covid-19.