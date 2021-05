Corsa al Quirinale: Mattarella chiude al bis

(ANSA)





E nel motivare in quel "Io sono vecchio e l'incarico è troppo impegnativo" con cui ha esordito nella dichiarazione precedentemente rilasciata nella mattinata di mercoledì 19 maggio durante un incontro con gli alunni di una scuola primaria di Roma, Mattarella ha aperto i giochi per la corsa alla sua successione e quella partita per la salita al Quirinale che nei prossimi mesi, animerà la politica italiana.

- "Tra 8 mesi terminerà il mio mandato e potrò riposarmi". Nel ricordare le motivazioni per le quali nel gennaio del 2015 accettò la candidatura alla Presidenza nella Repubblica, Sergio Mattarella ha implicitamente dichiarato la propria indisponibilità per un secondo mandato presidenziale, anche con un prolungamento biennale o comunque a breve termine, alla luce di quanto precedentemente avvenuto con Giorgio Napolitano.