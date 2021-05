Aifa: sì a vaccino Pfizer per 12-15enni

ROMA - L'Aifa ha dato l'autorizzazione all'uso del vaccino Pfizer-BioNtech per immunizzare dal Covid i giovani tra i 12 e i 15 anni. La decisione arriva dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) del 28 maggio scorso che aveva specificato.La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. E' quanto si legge in una nota dell'Aifa al termine della riunione di oggi.