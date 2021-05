Msc World Europa: "Benvenuti nel mondo delle crociere"

Il suo programma nel Golfo è stato arricchito con scali nel porto di Dammam, in Arabia Saudita, con la possibilità di vistare l'oasi di Al Ahsa, patrimonio mondiale dell'UNESCO. La nave farà anche scalo a Doha, la futuristica capitale del Qatar, prima di tornare a Dubai con un pernottamento in città per scoprire tutte le meraviglie che ha da offrire.



Partendo da Dubai il 25 marzo 2023, MSC World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo. Nell'estate del 2023, offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, così come a Malta, Barcellona e Marsiglia.

GINEVRA – MSC Crociere ha aperto oggi le vendite delle crociere a bordo di MSC World Europa, la nave più innovativa ed ecologicamente avanzata della Compagnia e la prima della pioneristica MSC World Class. Questa ammiraglia di nuova generazione avrà un design innovativo con ambienti e spazi ultramoderni, diversi da tutto ciò che è attualmente disponibile nel settore. L’intento è infatti ridefinire l'intera esperienza di crociera che è possibile vivere a bordo.MSC World Europa, prima ammiraglia della pioneristica MSC World Class, introduce sul mercato un concetto di nave completamente nuovo con tecnologie all’avanguardia finalizzate a garantire un’esperienza a bordo ancora più ricca.“A differenza di qualsiasi altra nave oggi in navigazione, MSC World Europa e l'intera MSC World Class ridefiniscono completamente l'esperienza di crociera: dalle sue inedite tecnologie di bordo fino agli spazi interni con un design totalmente nuovo. In altre parole, MSC World Europa segna l'inizio di una nuova era per la crocieristica” ha commentato l’Executive Chairman di MSC Cruises, Pierfrancesco Vago. "In MSC Crociere l'innovazione è sempre stata al centro del business e continuerà ad esserlo anche in futuro. Attraverso ogni nuova classe di navi reimmaginiamo l'esperienza degli ospiti e ogni singolo aspetto della tecnologia disponibile a bordo. Che si tratti dei nuovi filtri dell'aria o del design iconico che propone l’inedita forma a Y, MSC World Europa è la nave del futuro. Noi di MSC Crociere abbiamo una visione chiara e definita del nostro percorso ed ispirazione internazionale e l’anima europea della Compagnia MSC World Europa incarna perfettamente questa filosofia, coniugando tecnologie futuristiche, un design rivoluzionario per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di crociera di livello sempre più elevato. Quello che vogliamo offrire ai nostri ospiti è una vacanza che non sia soltanto unica e indimenticabile, ma anche sostenibile, perché l’innovazione è parte integrante del nostro programma per il futuro. Ecco perché MSC World Europa, la nostra prima nave alimentata a GNL e la più avanzata dal punto di vista ambientale, rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro percorso che ha come obiettivo un futuro a zero emissioni” ha concluso Vago.La nuova ammiraglia – attualmente in costruzione presso i Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia – attende gli ospiti per offrire loro un mondo di scoperte con una serie di esperienze e servizi coinvolgenti anticipati in un video presentato oggi [clicca qui per vedere il video].La nave più moderna di MSC Crociere entrerà in servizio nel dicembre 2022 e trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Golfo Persico offrendo agli ospiti la più avanzata esperienza di crociera invernale. La stagione inizierà con una speciale crociera di 4 notti da Doha in Qatar e proseguirà verso l’homeport della nave a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.MSC World Europa offrirà crociere di 7 notti da Dubai alla vicina e moderna metropoli di Abu Dhabi, fino all'isola di Sir Bani Yas, dove gli ospiti avranno la possibilità di scoprire un'esotica varietà di fauna selvatica e crogiolarsi al caldo sole sulle immacolate spiagge, tutte esclusive di MSC Crociere nei giorni in cui le navi faranno scalo.