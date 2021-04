Moda: la storia di Sharon Lafont, da piccola imprenditrice a creatrice di una collezione moda

TRIESTE – Il 2020 è stato un anno molto difficile, le limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia hanno inciso sulle vendite nei negozi che hanno registrato un calo importante. La moda poi è uno dei settori più colpiti dalla crisi provocata dal Covid-19, e il lockdown ha impattato non solo sugli eventi e le sfilate ma anche sulla filiera produttiva. – Il 2020 è stato un anno molto difficile, le limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia hanno inciso sulle vendite nei negozi che hanno registrato un calo importante. La moda poi è uno dei settori più colpiti dalla crisi provocata dal Covid-19, e il lockdown ha impattato non solo sugli eventi e le sfilate ma anche sulla filiera produttiva.





C’è però chi ha pensato di non farsi fermare dalla pandemia, come Sharon Lafont, imprenditrice triestina nel mondo della moda, classe ’82, che ha portato avanti i suoi sogni e le sue idee con passione e impegno, investendo in un progetto nuovo.

Proprietaria del negozio "Michelle Abbigliamento" a Trieste Sharon ha avviato la sua personale ricerca del "positivo", in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.

L’obiettivo è quello di portare un po’ di energia positiva nel mondo, attraverso una collezione che vuole essere un messaggio di speranza e di ricerca del buono, anche quando tutto sembra non andare nel verso giusto.

Insieme al suo compagno di vita ha lanciato il brand "Positive Vibes Collection", un progetto speciale che vuole essere un invito ad affrontare le giornate col sorriso e con la speranza che presto andrà tutto bene.

Una collezione nata nel periodo di pandemia, un invito a trovare del positivo anche nelle situazioni peggiori.

Felpe, t-shirt e tanti altri capi esclusivi, sono stati realizzati appositamente per illuminare con un po’ di colore i giorni bui che stiamo vivendo.

Colori vivaci e frasi positive, questo il successo che sta dietro il brand. Dal lancio del progetto, sono tantissime le richieste di acquisto dall’Italia, ma anche dall’estero.

Sharon Lafont ci ha creduto e ci ha messo impegno e il pubblico sembra aver colto, non solo la bellezza della nuova linea, ma soprattutto lo spirito e il messaggio che l’imprenditrice ha voluto far arrivare a chi sceglie il suo brand.

Positive Vibes Collection ha attirato così anche l’attenzione di numerosi VIP, tra cui Eros Ramazzotti.

La sua pagina Instagram ha più di 20.000 followers, numero in costante crescita. Ciò che consolida ancor di più il fatto che la sua sia stata un’idea vincente, sono i like e i commenti lasciati da Kathy Hilton, mamma della famosa Paris Hilton.

Il suo progetto è in crescita, nelle prossime settimane, in vista dell’estate, verranno lanciati nuovi capi d’abbigliamento della nuova linea Positive Vibes, t-shirt colorate e vivaci, da indossare in qualsiasi occasione e non solo.

Come si legge sul sito del brand "Portare una ventata di energia positiva nella vita di tutti coloro che lo desiderano" è la missione di questa nuova linea. E lei sembra esserci riuscita.

La capacità di andare oltre le difficoltà e i periodi bui, le hanno permesso di raggiungere le persone con messaggi di positività, ottenendo un ottimo riscontro. Prova di come il bisogno di trovare del buono sia diventata una vera e propria esigenza.

Oltre, alla creazione di questo nuovo brand, Sharon ha messo a disposizione della sua clientela un servizio personalizzato per la ricerca dell’outfit giusto. Non solo semplice vendita in negozio quindi, ma una vera e propria guida per realizzare il proprio look.