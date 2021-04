Covid: Germania ancora in crisi

BERLINO — Ammontano 29.518 i nuovi contagi registrati in Germania e comunicati al Robert Koch Institut nelle ultime 24 ore. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati nello stesso periodo 259. Il tasso federale di incidenza settimanale - le nuove infezioni per 100mila abitanti - è 161,1. Ieri era di 160,1.Intanto il Bundesrat, la Camera alta del parlamento tedesco, si pronuncerà oggi sulle nuove norme nazionali anti-Coronavirus approvate ieri dal Bundestag, il cosiddetto "freno di emergenza" da attivare in presenza di un alto numero di infezioni, oltre 100 su 100 mila abitanti per tre giorni consecutivi.