Gimbe: "E' partita la terza ondata"

BOLOGNA — Secondo Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, in Italia è partita la “terza ondata” della pandemia, a causa della poca tempestività delle chiusure “mirate” decise dai politici. “Il mondo politico da mesi non ha capito uno dei problemi fondamentali, noi oggi vediamo i contagi di circa 2-3 settimane fa per questo le decisioni vanno prese in modo tempestivo - ha spiegato -. L’obiettivo era quello di fare chiusure mirate, ma queste dovevano essere molto più tempestive”.