LONDRA — Il vaccino contro il Covid AstraZeneca non è responsabile di trombosi, ha assicurato il direttore del dipartimento sicurezza dei vaccini presso l’Agenzia regolatoria per il farmaco britannica, Phil Bryan, precisando che l’organizzazione “sta studiando attentamente” i casi denunciati in diversi Paesi europei. I dati disponibili “non indicano che il vaccino sia la causa” dei problemi riscontrati. “Le trombosi possono accadere in modo naturale e non sono rare”.