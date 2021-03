Donna in 'condizioni gravissime' a Napoli dopo vaccino AstraZeneca

Il membro della commissione regionale alla Sanità ha chiesto «una verifica della sorveglianza sanitaria a tutte le Asl della Regione Campania».





L'accorato appello Fb del figlio della 54enne:





NAPOLI - Apprensione nel capoluogo partenopeo per una donna napoletana di 54 anni, Sonia Battaglia, ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare. A diffondere la notizia i familiari, confermata poi da fonti sanitarie dell'La donna ha fatto il vaccino Astrazeneca la scorsa settimana, il, in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. La donna, denunciano i parenti, non aveva patologie pregresse e si trova in rianimazione in condizioni gravissime.«Ho inviato una nota alla Asl Napoli 1per informarla che mi ha contattato il signor Mario Conte figlio della signora Sonia Battaglia ricoverata presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare. La signora in data 1.03.2021 è stata sottoposta a vaccino AstraZeneca e a quanto afferma il figlio era in buone condizioni di salute ma dopo 2 giorni dalla somministrazione del vaccino ha cominciato ad accusare febbre e con l’aggravarsi dei sintomi il 13 marzo è stata ricoverata presso l’Ospedale del Mare. Il lotto del vaccino in questione è lo stesso riguardante il docente deceduto in Piemonte. Per questo ho chiesto al direttore della Asl di sapere se il quadro clinico della signora è compatibile con le reazioni al vaccino, se sono stati riscontrati altri casi di reazione al vaccino appartenenti al medesimo lotto o in generale al vaccino AstraZeneca e se sia già stata attivata la sorveglianza sanitaria per i vaccinati di tale lotto e in generale tutti quelli che sono stati trattati con AstraZeneca».