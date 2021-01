Vaccinate in Italia oltre 230.000 persone





dichiara l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – prosegue secondo la tabella di marcia in funzione delle dosi consegnate da Pfizer".

ROMA - Nel nostro paese è stato somministrato il 42% delle 479.700 del siero anti Covid Pfizer-BioNTech attualmente a disposizione. La campagna prosegue però con grandi differenze tra regione e regione.- Nella regione superate le 16mila dosi di vaccino anticovid già somministrate. Sono oltre 5500 le vaccinazioni eseguite oggi tra il personale sanitario e gli ospiti e gli operatori delle Rsa. I numeri saranno consolidati in serata, perché le vaccinazioni sono ancora in corso nelle decine di presidi attivati in tutta la regione.