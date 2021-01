Italia ancora in zona rossa: le regole per l'Epifania

BARI - E' l'ultimo giorno delle restrizioni previste dal decreto Natale. Ancora vietati gli spostamenti tra regioni. Aperti solo i negozi di prima necessità. Permane l'se ci si muove.Oggi èmuoversi una sola volta al giorno dalla propria abitazione, sempre muniti di autocertificazione e massimo in due, per andare a trovare amici e parenti in un comune della propria regione. Esclusi dal conteggio delle due persone i minori di 14 anni e persone non autosufficienti. È possibile uscire da casa anche per partecipare a una, come raccomandato dalla Cei cercando di seguire la funzione “nella chiesa più vicina alla propria abitazione”. Glisono invece possibili solo per motivi di necessità, lavoro e ricongiungimenti familiari (è il caso ad esempio di un genitore separato con un figlio minorenne).spostamenti extraregionali per turismo né per raggiungere le seconde case. Potrà muoversi tra due aree del Paese chi vuole trascorrere con qualche giorno durante le festività con un genitore non autosufficiente, eventualmente anche accompagnato da un figlio minorenne. Mentre resta sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.In caso di violazione delle regole sugli spostamenti all’interno del territorio nazionale laè quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro.