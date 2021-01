ROMA —hanno avviato un piano per ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid, che l’Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane. Il piano “permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi nel secondo trimestre”, si legge in un comunicato congiunto. Dal 25 gennaio si dovrebbe tornare al calendario iniziale di distribuzione all’Ue.