Covid-19: come rilanciare le aziende con la Welfare terapia, prendendosi cura dei collaboratori



MILANO – Nell'era del Covid-19 è possibile rilanciare le aziende, prendendosi cura dei propri collaboratori. È il pensiero di Riccardo Zanon, avvocato e titolare dello Studio Zanon e autore del libro "Welfare terapia. Rilanciare le aziende e prendersi cura dei collaboratori nell'era Covid-19", il primo testo pubblicato dalla casa editrice Tuttowelfare, di cui ESTE è socio.





Zanon In "Welfare terapia" presenta un’idea, quella del nuovo welfare di prossimità, che, in realtà, ha più di 2.000 anni, ma che si affaccia adesso con più evidenza, nel mezzo di una crisi globale.

In tale contesto, il welfare aziendale si presenta come lo strumento indispensabile per affrontare le sfide del futuro.

Il saggio di Zanon sottolinea l’importanza della comunicazione da parte del management verso i dipendenti, nell’ottica del prendersi sempre più cura delle persone, per un benessere dell’impresa a tutto tondo.

Le parole d’ordine per la ripresa sono due: "comunicare" e "creatività".

"Fino all’arrivo del Covid-19 abbiamo vissuto nella convinzione che nulla o quasi potesse intaccare le nostre vite. Ora sembra profilarsi un’epoca nuova, quella delle comunità, del territorio e dell’attenzione al prossimo" spiega Zanon.

Il Covid-19 però ci ha sollecitati a trovare soluzioni che integrino la necessità della tutela del bene salute con la sostenibilità di un mondo produttivo che potrebbe subire altri fermi forzati.

Interessante l’immagine del coltellino svizzero con cui si conclude il libro: un oggetto necessario per chi ama passeggiare in montagna, che ha al proprio interno più accessori. Che vanno utilizzati a seconda delle esigenze del momento. Così è anche per il welfare aziendale.

