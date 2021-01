Come procede la campagna vaccinale anti-Covid in Italia

ROMA - A un mese dalla prima somministrazione del farmaco di Pfizer facciamo il punto sui vaccinati in Italia e sulle tempistiche per gli altri vaccini. E a settembre potrebbe arrivare anche quello italiano.



La situazione oggi

Sono complessivamente 100.863 le persone che a oggi in Italia hanno completato il ciclo della vaccinazione anti Covid, ricevendo le due dosi previste, a fronte del totale di 1.379.124 dosi somministrate, pari al 74,4% del totale di 1.853.475 dosi consegnate alle Regioni. Nel complesso hanno ricevuto il vaccino 901.468 operatori sanitari e sociosanitari, 327.103 appartenenti al personale non sanitario, 137.469 ospiti delle strutture semiresidenziali (Rsa) e 13.084 ultra ottantenni. Sono 1.806.675 le dosi di prodotto Pfizer-BioNTech consegnate nei 293 punti di somministrazione e 46.800 quelle di Moderna.



Primo passo completare sanitari e rsa





Molte Regioni vorrebbero iniziare a vaccinare in grandi numeri gli utraottanteni, che sono 4 milioni e 442 mila, a partire dall'inzio di febbraio. In realtà questa data sarà di fatto posticipata di un mese. Da marzo dovrebbe essere disponibile la rete allargata di 1.500 punti di vaccinazione e al ritmo di 180 mila vaccinazioni servirebbero 25 giorni per la prima dose. Considerando la seconda dose si arriverebbe tra la metà e la fine aprile.



Da fine aprile ultrasessantenni e cronici



Da fine aprile dovrebbe partire la vaccinazione di 13.434.025 persone tra i 60 e i 79 anni d'età e di 7 milioni e 400 mila malati con patologie croniche. Sono 20,8 milioni di persone e per dare loro la prima dose, sempre a 180 mila vaccinazioni al giorno servirebbero 115 giorni, oltre tre mesi e mezzo, per la prima dose. E così si arriverebbe agli inizi di agosto. Se si vaccinasse solo il 70% (ipotesi molto realistica) i numeri scenderebbero a 14,5 milioni di persone e 80 giorni. Quindi metà luglio.



Da luglio/agosto tutti gli altri



A partire da agosto (o da metà luglio, considerando il realistico tasso di vaccinazione del 70%) scatterebbe l'ora di tutti gli altri cittadini italiani. Per fare 32,8 milioni di vaccinazioni servirebbero teoricamente 182 giorni, quasi sei mesi. In realta, considerando un tasso di vaccinazione del 70% della popolazione (che farebbe scendere il numero dei vaccinandi nelle altre fasce di età a quasi 23 milioni), servirebbero 127 giorni per somministrare la prima dose: 4 mesi. E si arriverebbe afine novembre. Considerando che anche nelle fasce più elevate d'età la percentuale di vaccinandi sarà attorno al 70%, si potrà arrivare a fine ottobre/inizi di novembre e completare le vaccinazioni di tutti i cittadini italiani che lo vorranno entro la fine di novembre. Questo se andrà tutto, ma proprio tutto bene.

Il primo passo è vaccinare tutti gli 1.404.037 sanitari e parasanitari e i 570.287 ospiti e personale delle Rsa. Sono un milione e 974 mila persone. Ne mancano 935.387. A un ritmo di 70 mila vaccinazioni al giorno servono 13 giorni per completare la prima dose. In questo modo si arriverebbe a metà febbraio, e a fine febbraio con la seconda. Ma il problema è che al momento non ci sono dosi per sostenere questi ritmi. Probabile che si arrivi agli inizi se non alla alla prima metà di marzo.